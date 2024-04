Beknibbelflatie: hoe supermarkten en fabrikanten consumenten op slinkse wijze duperen

Voedingsmiddelenfabrikanten en supermarkten bezuinigen stiekem op dure ingrediënten om meer winst te maken. Ze vervangen de kostbare ingrediënten door goedkope alternatieven, terwijl de verkoopprijs gelijk blijft of stijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond , die spreekt van beknibbelflatie.

De Consumentenbond bestudeerde 600 producten en ontdekte dat de fabrikanten bij maar liefst een op de vier producten beknibbelden op de inhoud. Zo daalde de hoeveelheid hazelnoten in Duo Penotti Hazelnoot & Vanille met maar liefst 29 procent. In Jumbo Kippensoep zit een derde minder kip dan voorheen. En AH Slagroomijs bevat 28 procent minder slagroom.

“Fabrikanten beknibbelen massaal op ingrediënten”, constateert de bond. “Beknibbelflatie is net als krimpflatie een trucje om prijsstijgingen te verbergen. Het gaat meestal om samengestelde producten waarvan het hoofdingrediënt in de productnaam zit. In kippensoep bijvoorbeeld verwacht je een ruime hoeveelheid kip. Maar bij veel fabrikanten en supermarkten kom je er nu bekaaid vanaf.”