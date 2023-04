Bekende Russische militaire blogger gedood door bomaanslag in centrum Sint-Petersburg

Tatarsky, wiens echte naam Maxim Fomin was, had ruim 560.000 volgers op Telegram. Daar sprak hij zich regelmatig uit over de Russische invasie van Oekraïne. Zo schreef hij al eens dat de Russische invasiemacht zo nodig iedereen zou “verslaan, vermoorden en beroven”. Ook was hij geregeld kritisch over de top van de Russische legerleiding die naar zijn mening niet genoeg voor elkaar kreeg in Oekraïne. Volgens de blogger bestaat die top uit “ongetrainde idioten”.

Wie achter de explosie zit, is vooralsnog niet duidelijk. Als het inderdaad om een gerichte aanslag gaat, is het de tweede keer in korte tijd dat in Rusland een persoon wordt vermoord die betrokken is bij de oorlog in Oekraïne. In oktober vorig jaar werd Daria Dugina gedood door een autobom. Doegina was de dochter van de extreemrechtse Russische nationalist Aleksandr Doegin die naar verluidt eigenlijk de passagier van de auto had moeten zijn. Doegin is een van de belangrijkste adviseurs van dictator Vladimir Poetin.