Behoefte naar psychische hulp groeit onder wanhopige boeren

Volgens Boer is de stijging van het aantal aanvragen een teken dat er meer problemen ontstaan, waarbij verschillende factoren een rol spelen. ''Het kan een financiële oorzaak hebben, maar soms zijn er ook problemen in het gezin of andere relaties. Dan is er op een gegeven moment een trigger die mensen ertoe brengt contact met ons op te nemen." Onduidelijkheid rondom het stikstofbeleid is zo’n trigger, volgens Boer. Een veelbesproken onderwerp is dan ook het toekomstperspectief. "Het is nog onduidelijk wat het beleid voor bedrijven betekent. Toch maken de boeren zich al wel zorgen. En mensen die al problemen hadden, raken nu nog verder in de put."