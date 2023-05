Eigenaars complotmedia steunen antisemiet: ‘Ik was er niet bij in ’40-’45’

“Ik schrik hiervan, ik hoor dit voor het eerst”, reageert Flavio Pasquino (directeur Blckbx) aanvankelijk. Maar dan ‘herpakt’ hij zich: “Het is de vraag in welke context dit gezegd is.” Enkele dagen later mailt hij: “Over zijn Holocaust-opvattingen heb ik geen mening. Ik ben er niet bij geweest in ’40-’45 en vind dat er andere opvattingen mogen bestaan.”