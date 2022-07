Behalve haar achternaam heeft Lilian weinig met haar vader gemeen

27 jul. 2022 - 8:37

[In 2006 haalde de SP niet minder dan 25 zetels. Ze had destijds best kunnen gaan regeren als ze bereid was geweest tot enkele compromissen.] Flauwekul. Balkenende wilde de SP er sowieso niet bij omdat hij niet in een kabinet wilde met ‘een linkse meerderheid’ (in de ogen van het CDA was de PvdA ook links). Minstens even belangrijk: de PvdA wilde de SP er ook niet bij zoals o.a. uit door Wikileaks gelekte documenten bleek. Uit een ambtsbericht van de Amerikaanse ambassadeur n.a.v. een gesprek met Frans Timmermans: “Frans Timmermans rejected outright any possibility of forming a coalition government with SP. Timmermans stressed that Bos recognizes that even to hint at such a possibility would alienate large numbers of centrist voters both within and to outside the PvdA. In his view, it would be foolish for the PvdA to trust anyone who used to be a communist.” https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wikileaks-pvda-wilde-al-ver-voor-de-verkiezingen-niet-met-de-sp~bbb4ad7e/