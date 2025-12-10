'Beginselprogramma GroenLinks-PvdA is te weinig bevlogen en ideologisch' Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 122 keer bekeken Bewaren

Voor de op een na de laatste keer bespreekt het duo Kee & Van Jole de ontwikkelingen in Den Haag. Als de twee aanschuiven in de studio van De Nieuws BV, het programma dat wordt opgeheven, is in de Tweede Kamer net het debat begonnen over het eindverslag van informateur Buma. De eerste spreker was Rob Jetten en politiek duider Peter Kee vertelt in gloedvolle bewoordingen hoe de D66-leider werd aangevallen door Geert Wilders. “Die ging er meteen fel in en wist hem flink te pakken.” Van Jole merkt daarop droogjes op dat Wilders juist meteen werd afgeserveerd. “Hij vroeg op hoge toon waarom er niets over de financiering was afgesproken. Jetten wees hem er op dat het de Kamer zelf was die wilde dat de financiën pas later aan bod komen. Wilders stond daardoor met zijn mond vol tanden.”

Kee vertelt daarop hoe het er vorige week vrijdag aan toeging bij het overleg tussen Buma en de vijf partijen - D66, VVD, GL-PvdA, CDA en JA21. “Buma had een flip over neergezet en met een viltstift de mogelijke combinaties opgeschreven. De partijen moesten dan per keer laten weten of ze voor of tegen waren. Je verwacht niet dat het op zo’n manier gaat.”

Daarna spreken de twee over de nieuwe informateur Rianne Letschert. In een podcast-fragment van vijf jaar terug is te horen hoe ze mensen met verschillende ideeën op een lijn krijgt. “Dat gaat dus heel lang duren,” zegt Kee, die zijn eerdere voorspelling dat er voor de Kerst een coalitie zou zijn van tafel veegt. Van Jole merkt op de Letschert eerder het college van Maastricht vormde. “Met daarin D66, VVD, CDA en GroenLinks.”