Begin met partijen te verbieden die geen democratische structuur hebben

In de Tweede Kamer wordt gesproken over een nieuwe wet die het mogelijk maakt extremistische partijen te verbieden. Politiek duider Peter Kee volgde het debat, of althans probeerde dat: "Ik heb politicologie gestudeerd maar vond het eerlijk gezegd zware kost." Van Jole stelt dat het verbieden van partij noodzakelijk is om een democratie te beschermen. "Dat wisten de oude Grieken als met hun ostracisme. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat een partij om mee moeten te doen een democratische structuur moet hebben. De PVV heeft dat niet en daarom zie je dat de democratie ook niet zijn zelfreinigende werk kan doen. Anders was die partij allang uit elkaar gevallen."