Beeld van jonge zwarte vrouw in Rotterdam immens populair. Dus dat is dat, Rosanne Hertzberger

Het nieuwe beeld Moments Contained voor het Centraal Station in Rotterdam is uitermate populair. Dat meldt RTV Rijnmond. Sinds het beeld van de jonge zwarte vrouw vrijdag werd onthuld loopt het storm met bewonderaars. Wie op de foto wil met de bronzen reuzin, moet in de rij staan en op hun beurt wachten.

Rijnmond schetst de sfeer rond het beeld:

Wanneer een voorbijganger het beeld “heel fraai” noemt, knikken de meeste omstanders instemmend. De man gaat nog even in verwondering door en lijkt er verstand van te hebben: "Brons is normaal gesproken heel hard, maar dit beeld is heel zacht gegoten." "Een aanwinst voor de stad", vult een ander aan. Twee mannen die langs lopen houden niet stil, maar merken wel tegen elkaar op: "Ze is wel heel mooi."

Het beeld werd in 2022 gemaakt door de Britse kunstenaar met Caribische roots Thomas J. Price. Het beeld in Rotterdam maakt deel uit van een serie uit brons gegoten zwarte mannen en vrouwen, door de kunstenaar zelf ‘everymen’ en everywomen’ genoemd.

Al bij de onthulling afgelopen vrijdag klonk er veel lof voor het beeld, onder meer van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb die toen al voorspelde dat het “de meest gefotografeerde plek van Rotterdam” zou worden. Een andere bezoeker van het beeld zegt tegen Rijnmond het mooi te vinden dat ze haar eigen dochter erin herkent.

Na de onthulling toonde niet iedereen zich even enthousiast. Zo kroop NRC-columniste Rosanne Hertzberger wederom in de huid van een oude witte man, een rol die haar goed past, en gaf in de krant af op het beeld dat in haar ogen een schande is. De jonge zwarte (en fictieve) vrouw verdient volgens Hertzberger geen beeld. Haar column sloot naadloos aan op een stroom van racistische bagger op sociale media bij de onthulling van Moments Contained.

Dat Hertzberger niet eerder zo van leer trok tegen de vele beelden van onbekende witte mannen of Haagse Harry die net als de vrouw voor het Rotterdamse station zijn handen in zijn zakken heeft, kwam haar op veel kritiek te staan. Op Joop schreef journalist Tara Lewis: “Met die column, waarin het dedain van de zinnen druipt, bewijst Hertzberger dat de strijd nog lang niet gestreden is.”