Bedrijven moeten autoverslaving terugdringen

9 aug. 2023 - 8:04

Nav een Twitter thread die ik recent tegenkwam: Ik verbaas me altijd over de circle-jerks van elektrische autobezitters die zich zelf op de borst slaan met hun electrische auto en het feit dat ze op hun Scandinavische vakantieadres overal oplaadpalen kunnen vinden. Ze gebruiken die auto nog meer dan 90% van de tijd voor het vervoer van 1 persoon van A naar B. Daarnaast wordt zo een auto effectief 5% van de tijd ingezet. Dat en het overmatige verplaatst gedrag doet helemaal niets voor het milieu. En de belastingbetaler helpt dit soort selfgratification gewoon te betalen dmv subsidies. De oplossing is eenvoudig: zakelijk parkeren gewoon gaan verbieden, ontmoedigen, zodat wie je ook bent, wat je functie ook is, je niet meer zomaar overal je auto kwijt kan. En dan heb ik het natuurlijk niet over mensen die gereedschap en materialen moeten vervoeren.