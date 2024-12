Bedrijven kunnen ongestoord gif lozen in Waddenzee, MOB stapt naar de rechter

Mobilisation for the Environment (MOB), de milieuorganisatie van Johan Vollenbroek, heeft Rijkswaterstaat verzocht de vergunningen kritisch tegen het licht te houden. Maar daarop heeft Rijkswaterstaat niet gereageerd. Daarom stapt MOB nu naar de rechter.

De organisatie maakt zich onder meer zorgen om de lozingen van het bedrijf Delamine. Dat bedrijf mag dagelijks 4.500 kilogram ethyleendiamine (EDA) lozen in het natuurgebied. Ethyleendiamine is een zeer zorgwekkende stof waar grote gevaren voor het waterleven aan kleven.

MOB wijst erop dat Rijkswaterstaat wettelijk verplicht is om vergunningen binnen vier jaar te toetsen aan nieuwe BBT-conclusies (Best Beschikbare Technieken), maar dit nalaat. De weigering van Rijkswaterstaat om op MOB te reageren, past ook in dit patroon. “Dit is niet alleen een kwestie van bureaucratische traagheid”, constateert Vollenbroek. “Het uitstel werkt direct in het voordeel van vervuilende industrieën en ten koste van onze natuur.”