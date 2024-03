‘Bedrijven kunnen een voorbeeld nemen aan hondenbezitters’

Er is veel veranderd, constateert Dolf Jansen als hij een hond ziet die zelf haar bal weggooit om er vervolgens achteraan te gaan. Wel zo praktisch nu het baasje te druk is met haar iPhone. Dat was vijftien jaar geleden wel anders, mijmert Jansen bij Vroege Vogels. “Dat was de tijd dat iedereen zijn hond kon laten kakken en de troep achterlaten. De tijd dat een bordje met 'hond in de goot dank u wel' als een behoorlijke inbreuk op de persoonlijke vrijheid van de uitlater werd gezien. En hoe volstrekt normaal het is geworden dat dat opruimen nu wel te doen? Nogal wat bedrijven moet die stap nog even maken. Ruim de troep op die je veroorzaakt, laat dat niet liggen en waaien, en de grond inlopen voor omwonenden en planeet.”