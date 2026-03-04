Bedrijven blijven gif lozen in Nederlands water, ministerie heeft geen enkel zicht op wie het doet Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • Bewaren

De concentraties van de vijftien gevaarlijkste industriële stoffen in de Nederlandse rivieren zijn de afgelopen twaalf jaar nauwelijks gedaald. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek op alle 61 meetpunten van Rijkswaterstaat. Stoffen als PFOS, kwik, lood en dioxinen, schadelijk voor zowel mens, dier als plant, overschrijden op de meeste locaties nog altijd de Europese normen. Voor kwik is de situatie zelfs verslechterd. Dat schrijft NRC.

Opvallender nog is dat de overheid geen flauw idee heeft welke bedrijven wat lozen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het toezicht op industriële lozingsvergunningen, maar beschikt niet over een landelijk overzicht van die vergunningen en de bijbehorende lozingen. Daardoor is het onmogelijk te controleren of bedrijven zich aan de regels houden. De Rekenkamer stelt dat het dan ook "onwaarschijnlijk" is dat Nederland eind volgend jaar voldoet aan de verplichtingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water.