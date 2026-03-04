Bedrijven blijven gif lozen in Nederlands water, ministerie heeft geen enkel zicht op wie het doet

De concentraties van de vijftien gevaarlijkste industriële stoffen in de Nederlandse rivieren zijn de afgelopen twaalf jaar nauwelijks gedaald. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek op alle 61 meetpunten van Rijkswaterstaat. Stoffen als PFOS, kwik, lood en dioxinen, schadelijk voor zowel mens, dier als plant, overschrijden op de meeste locaties nog altijd de Europese normen. Voor kwik is de situatie zelfs verslechterd. Dat schrijft NRC.
Opvallender nog is dat de overheid geen flauw idee heeft welke bedrijven wat lozen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het toezicht op industriële lozingsvergunningen, maar beschikt niet over een landelijk overzicht van die vergunningen en de bijbehorende lozingen. Daardoor is het onmogelijk te controleren of bedrijven zich aan de regels houden. De Rekenkamer stelt dat het dan ook "onwaarschijnlijk" is dat Nederland eind volgend jaar voldoet aan de verplichtingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (sinds februari onder de hoede van Vincent Karremans, VVD) belooft de informatievoorziening te verbeteren, maar steekt niet bepaald hand in eigen boezem. Volgens het ministerie spelen ook vervuiling uit het buitenland via Maas en Rijn, droogte, en de bijdrage van landbouw en verkeer een veel grotere rol dan de ongecontroleerde industriële lozingen. Het eigen toezicht schiet volgens het ministerie ook niet tekort maar dat is een conclusie die de Rekenkamer niet deelt.
Meer over:actueel, ministerie van ienw, milieuvervuiling, waterverontreiniging
