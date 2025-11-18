Bedrijfsleven ‘verdient’ half miljard door inzameling flessen te frustreren, inspectie wil verhoging statiegeld Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 279 keer bekeken • bewaren

De inzameling van flessen en blikjes is een drama. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is helemaal klaar met alle ondermijningsacties van het bedrijfsleven en wil daarom per 1 januari een verhoging van het statiegeld op flessen met 15 cent. Dat meldt het AD.

Hoe die verhoging er precies uit zal zien, is nog onduidelijk. Mogelijk gaat het statiegeld ‘gewoon’ omhoog van 15 naar 30 cent, maar er ligt ook een plan op tafel om consumenten een ‘retourbonus’ te geven. Ze rekenen dan 15 cent statiegeld af bij de kassa, maar ontvangen 30 cent als ze een fles inleveren.

De industrie heeft nu een duidelijke financiële prikkel om de inzameling in het honderd te laten lopen. Tussen juli 2021 en december 2024 verdienden de bedrijven meer dan een half miljard euro aan niet ingeleverde flessen en blikjes.

“De slechte inzameling is volgens de ILT geen toeval. Het bedrijfsleven had bij de uitbreiding van het systeem geen extra automaten klaarstaan. Daarom moesten de kleine flesjes en blikjes allemaal in de bestaande automaat voor grote flessen.”

Als het bedrijfsleven de hakken in het zand blijft zetten, wil de ILT een dwangsom van 1,5 miljoen euro per dag opleggen. Dat bedrag kan oplopen tot 21 miljoen euro – nog altijd een schijntje in vergelijking met de 505.868.500 euro die de bedrijven hebben binnengeharkt met hun dubieuze statiegeldpraktijken.

