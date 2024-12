Bedrijf Forum voor Democratie zakt nog dieper in de schulden en is technisch failliet

48.561 euro om precies te zijn, zo blijkt uit de jaarrekening over 2023 die onlangs is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. In 2023 werd er een verlies van 22.000 euro in de boeken gezet. Het eigen vermogen was ook in 2022 al negatief. Dat betekent dat het bedrijf nu al twee jaar lang technisch failliet is. Opmerkelijk, want het verlies van 2022 werd toegeschreven aan een flinke eenmalige afschrijving en het feit dat het geen verkiezingsjaar was. "In 2022 waren er geen verkiezingen. In verkiezingsjaren is de omzet een stuk hoger", liet een woordvoerder destijds weten.