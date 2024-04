Vrijwilligers schieten met 3D-printer ziekenhuis te hulp Actueel • 18-03-2020 • leestijd 1 minuten • 67 keer bekeken • bewaren

Update:

The Verge corrigeert eerdere berichtgeving . Van een dreigement zou geen sprake geweest zijn. Het bedrijf weigerde wel de tekeningen van de onderdelen vrij te geven en stelde dat die auteursrechtelijk beschermd zijn. Het bedrijf zegt de luchtkleppen tijdelijk niet te hebben kunnen leveren als gevolg van regelgeving en verklaart dat de onderdelen los slechts enkele euro’s kosten. “Het is zeer teleurstellend dat in het huidige klimaat dergelijke onjuiste informatie rondgaat”, aldus het bedrijf in een verklaring.

Eerder:

Het was een van die hartverwarmende verhalen van de afgelopen dagen: nadat de artsen in een Italiaans ziekenhuis ontdekten dat ze nauwelijks meer luchtkleppen hadden voor hun beademingsapparatuur, schoot een bedrijfje met een 3D-printer te hulp.

In een mum van tijd werden de voor de beademingsapparaten benodigde kleppen nagemaakt. Dat was maar goed ook, want de fabrikant van het gewenste onderdeel kon de kleppen vanwege de grote vraag niet op korte termijn leveren. De Italiaanse minister van Innovatie reageerde enthousiast.