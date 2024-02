Bedreigingen maken einde aan spottend queer protest tegen 'men only' carnaval in België

In de Belgische stad La Louvière leeft nog steeds de uit de middeleeuwen stammende traditie van de Gilles, gemaskerde figuren in uitzinnige kostuums die van oudsher de draak steken met maatschappelijke verhoudingen. De nog steeds geldende regel is dat alleen mannen deel mogen nemen aan deze parades. Toen verschenen er vorig jaar de Gillettes, een groep inwoners die zich uitdosten in bustiers om de men only traditie te bespotten. Dat kwam hen duur te staan. Ze kregen zoveel bedreigingen over zich heen dat ze dit jaar van deelname afzien en een enkeling werd zelfs uit de eigen carnavals vereniging gezet. Daarom zijn de queer Gillettes dit jaar niet van de partij.