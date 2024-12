Beckeren Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 680 keer bekeken • bewaren

Vincent Bijlo Cabaretier, schrijver, muzikant en podcastmaker

Beckeren, dat is een nieuwe trend bij de VVD, het is een soort Nobelen, vroeger noemden we het Yesilgözen, of Kampen, daarvoor heette het Bolkesteinen. Beckeren is framen, stigmatiseren. Het is het indienen van een motie waarin je het Sociaal Cultureel Planbureau oproept om de religieuze en culturele nomen en waarden van Nederlanders met een migratieachtergrond bij te gaan houden. Je weet, dat is de kern van Beckeren, dat het een volkomen onzinnige motie is, want politici bepalen niet wat het SCP onderzoekt, dat maakt het zelf wel uit. Maar je dient hem in om gewoon eens even te kijken hoe hij valt. Nou, hij viel verbazand goed. Zelfs ChristenUnie en CDA hapten toe, de meeste christenen zijn immers inboorlingen. Ja, zelfs de SP vond het een tof idee. Becker glom, het werkte. Ze merkte, en dat was precies de bedoeling, dat stigmatisering en verdachtmaking stukje bij beetje steeds normaler worden.

Maar toen ontstond er ophef in de samenleving. Onbegrijpelijk natuurlijk, want Beckers bedoeling was juist “dat we het debat kunnen voeren op basis van wat er echt gebeurt in de samenleving, en niet op basis van de onderbuik.”

Jaja, met een motie die is ingediend vanuit de onderbuik, want dat was hij. Want waarom moest er alleen onderzoek gedaan worden naar de normen en waarden van mensen met een migratieachtergrond? Becker werd door de ophef “heel cynisch en een beetje verdrietig.” Ook dat is onderdeel van Beckeren en Nobelen, ja, zelfs van Schoven, je moet in de geslagen hond-rol kruipen, je fijn onbegrepen wanen. De volgende fase is sussen. Neeeeeee, zo had ik het allemaal niet bedoeld, wat zijn jullie toch overgevoelig! Zo deed Beckers VVD-broeder staatssecretaris Nobel het ook, toen hij laatst opmerkte dat grote groepen Islamitische jongeren onze Nederlandse normen en waarden niet onderschrijven. Ook toen kwam er ophef. Nee, ook hij had niets kwaads in de zin, hij had absoluut niet de intentie om groepen weg te zetten en iedereen over één kam te scheren. Maar intussen was het wel gebeurd. Bij Becker ook, het was gezegd, het was ingediend.

Weet je waar ik zelf nou heel cynisch en verdrietig van wordt? Dat CDA, ChristenUnie en SP de motie steunden. Ze kwamen later wel met wat lulsmoesjes waarom ze dat hadden gedaan, er werden ook zoveel moties ingediend, we hadden hem niet helemaal goed gelezen en de timing was slecht, dat soort onzin, maar ze steunden hem!