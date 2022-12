Beachvolleybaltoernooi blijkt corona-haard Rotterdamse studenten

28 jul. 2020 - 20:43

Ik vraag me af of dat buiten is gebeurd of in kleedkamers, ik kan me voorstellen dat een overwinning met kreten, nahijgen en de aerosolen je om de oren doen vliegen, de verliezers een schouder voor troost, ik moest vanmiddag in het centrum van Amsterdam zijn, m’n bek viel open en hou m’n hart vast, volgens mij gaan we het hier nog lang over hebben.