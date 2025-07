BBC-medewerkers beschuldigen omroep van anti-Palestijns racisme Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 271 keer bekeken • bewaren

Meer dan 100 BBC-medewerkers hebben een open brief geschreven aan directeur Tim Davie waarin ze de omroep ervan beschuldigen een spreekbuis voor Israël te zijn geworden. De brief die ook werd ondertekend door 300 andere mediaprofessionals, bekritiseert de BBC's berichtgeving over de genocide in Gaza als ontoereikend en eenzijdig pro-Israëlisch. De brief is in zijn geheel te lezen bij Deadline.

De ondertekenaars stellen dat de BBC "PR voert voor de Israëlische regering en het leger" en klagen over censuur binnen de organisatie. Bijzondere kritiek is er op het besluit om de documentaire "Gaza: Doctors Under Attack" niet uit te zenden, ondanks goedkeuring door senior redacteuren. De BBC liet de film vallen vanwege zorgen over "waargenomen partijdigheid", waarna Channel 4 de documentaire overnam.

"Een groot deel van de berichtgeving van de BBC over dit onderwerp wordt gekenmerkt door anti-Palestijns racisme", schrijven de medewerkers. Ze vinden dat de BBC geen significante analyse heeft gegeven van de betrokkenheid van de Britse regering bij de oorlog tegen Palestijnen, zoals wapenverkoop, of de juridische gevolgen daarvan.

De BBC verdedigt zich door te stellen dat de organisatie "volledig toegewijd is aan onpartijdige berichtgeving over het conflict" en wijst op bekroonde documentaires die wel zijn uitgezonden. Een woordvoerder benadrukt dat interne discussies over journalistieke keuzes onderdeel zijn van het redactionele proces.

Vorige week ontstond er ook al de nodige ophef rond de Britse publieke omroep nadat die beelden van muziekfestival Glastonbury had verwijderd. Zo riep de zanger van punkband Bob Vylan "Free, free Palestine" en "Death, death to the IDF". Op hetzelfde moment dat de BBC zich druk maakte om die uitspraak, slachtte het IDF (de Israëlische strijdkrachten) opnieuw honderden Palestijnen af in Gaza, waaronder uitgehongerde mensen die probeerden de voedseldistributiepunten te bereiken.