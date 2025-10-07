BBBoerocraat Van der Plas plots bang voor protesten, weigert met studenten te praten Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 171 keer bekeken • bewaren

Caroline van der Plas, de BBB-lijsttrekker die zo'n beetje op een trekker van wild protesterende boeren in het parlement is binnengereden, is plots bang voor wat tegengeluid van boze burgers. Van der Plas werd door het regionale dagblad De Gelderlander uitgenodigd voor een gesprek met journalisten en studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Eerst zou de ontmoeting plaatsvinden op de campus maar dat durfde Van der Plas niet. Daarop werd de ontmoeting verplaatst naar de redactie van de krant. De actiegroep Nijmegen Student Encampment, die zich verzet tegen de samenwerking van Radboud met Israëlische universiteiten, liet daarop in een story op Instagram een protest horen. "Stop met het uitnodigen van zionisten in onze ruimtes", schrijven ze. Wat dus al niet gebeurde. En ze roepen op tot een boycot van De Gelderlander. Of ze daarmee de bijeenkomst of de hele krant bedoelen is onduidelijk. Nergens werd opgeroepen tot fysieke actie, noch werd er een lokatie vermeld.

Van der Plas is niettemin bevreesd dat er toch geprotesteeerd gaat worden. "Voor demonstraties zelf ben ik niet bang. Maar ik kan intimidatie, bedreiging en mogelijk geweld verwachten," aldus de BBBoerocraat. Dat lijkt een gevalletje van zoals de waardin is vertrouwt ze haar gasten want Van der Plas verleende vorige week nog steun aan zeer gewelddadige extreemrechtse relschoppers in Den Haag door tot verbijstering van andere parlementsleden een van hun eisen als motie in te dienen. De fascisten hadden onder meer het partijkantoor van D66 gesloopt.