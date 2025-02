BBB’ers weten zelf ook niet meer of ze voor of tegen extra geld voor de boeren zijn Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 539 keer bekeken • bewaren

Wat wil BBB? De partij lijkt het zelf ook nauwelijks meer te weten. De Eerste Kamerleden van de partij steunden deze week een voorstel van onder meer GroenLinks-PvdA, CDA en ChristenUnie om geld uit het Klimaatfonds te gebruiken voor het vergroenen van de landbouw. Maar in de Tweede Kamer had BBB een vergelijkbaar voorstel in november nog weggestemd, schrijft NRC. Het geld dat nu nog in het Klimaatfonds zit, is namelijk bestemd voor nieuwe kerncentrales en die wil de ultrarechtse coalitie graag.

“Volgens Kamerlid Henk Vermeer wil de BBB „absoluut niet tornen” aan de grofweg 14 miljard euro die het kabinet in het Klimaatfonds voor kernenergie heeft gereserveerd. (…) De enige overgebleven optie – om zowel boeren tegemoet te komen als de plannen voor kerncentrales voort te zetten – is dan om „geld bij te storten” in het Klimaatfonds, zei Vermeer. (…) Hoe gaan we dat dan betalen, vroeg NSC’er Wytske Postma. „Gaan we de btw omhoog gooien? Wat is het plan erachter? Het komt allemaal zo onzorgvuldig over.” En buiten de microfoon: „Hoe dan?!” Vermeer antwoordde dat hij verwachtte dat de begroting er in werkelijkheid veel beter voor staat dan nu wordt aangenomen. Eventuele „meevallers” konden dan gebruikt worden voor het aanvullen van het Klimaatfonds. De VVD vergeleek het voorstel met het aanschaffen van een nieuwe auto vóórdat je de loterij wint.”

Ondertussen lukt het de minister van Groene Groei, Sophie Hermans, maar niet om marktpartijen te interesseren voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Bedrijven weten dat de bouw van dergelijke centrales altijd veel duurder uitpakt dan gedacht. Om die reden willen ze hun vingers er niet aan branden, zelfs niet nu Hermans bereid is om met miljarden subsidie te strooien. Bovendien kost de bouw veel meer tijd dan de ultrarechtse dromers bij het opstellen van het hoofdlijnenakkoord dachten. “Het niet realistisch om de eerste centrale in 2035 operationeel te hebben”, erkende de minister woensdag.

Dagblad Trouw schrijft: “Voor de oppositie is het duidelijk: de coalitie rekent zich rijk met de inzet van kernenergie om de klimaatdoelen te halen. In werkelijkheid blijft het onduidelijk wanneer kerncentrales een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de duurzame energiemix. “Laten we ons niet verslikken in kerncommunisme”, zo verwoordde GroenLinks-PvdA-Kamerlid Suzanne Kröger het.”