BBB'er Femke Wiersma snijdt niet in de veel te grote veestapel, Frans Timmermans durft dat wel

Het is bekend dat de agro-industrie en haar reclame-icoon Van der Plas de afgelopen jaren hebben geprobeerd noodzakelijke maatregelen in hun sector te blokkeren en daarbij het bagatelliseren, het verkondigen van halve waarheden en hele leugens niet schuwden, evenmin intimidatie en geweld.

Jammer daarom dat veel media het frame volgden van BBB-minister Wiersma dat zij ‘flink in de veestapel gaat snijden’ en glunderend de reactie van haar partijleider registreerden: ‘Dan ben ik weg!’ Allemaal voor de bühne. Wiersma’s plannen zijn een afzwakking van het mestbeleid van haar voorganger Adema, dat al door de Raad van State was afgekeurd. Bovendien tuigt zij haar plannen op met zoveel uitzonderingen dat er niet meer overblijft dan de druppel op de gloeiende plaat. Een provocatie richting Brussel bovendien.

Mits een gewenste drastische reductie van de intensieve veehouderij via circulair plaatsvindt, zijn er nog legio meer gunstige effecten dan die voor het ruimtegebruik en het opheffen van de patstelling over de stikstofuitstoot. Denk aan de boer die met minder koeien op zijn land geen kunstmest en krachtvoer nodig heeft, en bovendien zijn mest op het eigen perceel kan uitrijden. Waar nu mais groeit, kan graan worden verbouwd voor mensenvoer in plaats van veevoer. Goed voor de omgeving en diervriendelijk, dit alles, zeker als de megastallen verdwijnen (minder stank ook).

Circulaire landbouw leidt tot minder export, dus ook minder transport van vee, kunstmest, voeder, melk (-producten), vlees (-producten) en dierenmedicijnen. Denk aan al de vrachtwagens die overbodig worden. Tel ze maar eens, als u in de file staat en kijk ook even naar die lelijke distributiedozen langs de weg waarvan een deel eveneens overbodig wordt.

Dierenartsen die niet meer nodig zijn, kunnen omgeschoold helpen het groeiende tekort aan huisartsen te bestrijden. Een afgeleid voordeel is ook minder vervuiling door kunstmestfabrieken, die steken namelijk Tata naar de kroon. Veevoeder For Farmers en melk van Friesland Campina doen ook hun best. Produceren deze bedrijven minder, dan is er ook automatisch minder milieuvervuiling.