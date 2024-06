BBBeoogde Landbouw-staatssecretaris verspreidt desinformatie over soja-import Actueel • 26-06-2024 • leestijd 1 minuten • 4188 keer bekeken • bewaren

De beoogde staatssecretaris van Landbouw, Jean Rummenie van BBB, is een bbboomer die niets liever doet dan linkse Kamerleden uitleggen hoe de wereld volgens hem in elkaar zit. De gewezen landbouwraad in landen als Hongarije (goh) en Mexico botste tijdens de hoorzitting eerder deze week onder meer met Laura Bromet.

Het begon ermee dat Rummenie het GroenLinks-PvdA-Kamerlid woorden in de mond legde. Nadat hij daarover op de vingers werd getikt door voorzitter Dion Graus, schakelde de hautaine Rummenie direct door en begon hij over de Nederlandse soja-import. Die was volgens hem veel kleiner dan Bromet deed voorkomen. Slechts een half procent van de wereldwijde sojaproductie gaat naar Nederland, aldus Rummenie die zich beriep op een factsheet.