BBBelangenverstrengeling: Europarlementariër werkt ook voor diervoederbedrijf

BBB-Europarlementariër Jessika van Leeuwen heeft naast haar goedbetaalde baan in Brussel ook nog een betaalde nevenfunctie bij een diervoederbedrijf. Ze werkt als ‘extern consultant’ bij het Deense Hamlet Protein. Dat meldt BNR na onderzoek .

Van Leeuwen krijgt tot het eind van dit jaar nog 1500 euro per maand van het Deense bedrijf, verklaart ze tegen de radiozender. Tegelijkertijd zit ze in de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europarlement. Tot het eind van dit jaar houdt die Commissie nog tien vergaderingen, waarbij de kans aanwezig is dat Van Leeuwen een stem uitbrengt die gunstig uitpakt voor het diervoederbedrijf.