BBB zoals verwacht grootste partij in Eerste Kamer, kabinet kan steun PvdA/GroenLinks goed gebruiken

De BoerBurgerBeweging (BBB) wordt zoals verwacht de grootste fractie in de nieuwe Eerste Kamer. Dat meldt de Verkiezingsdienst van het ANP. De partij krijgt 16 zetels. Dat is wel een zetel minder dan de prognose na de verkiezing van de Provinciale Staten in maart. Het verschil komt door strategisch stemmen binnen de Provinciale Staten. Het is mogelijk een stem uit te brengen op andere partijen, die daardoor een zetel van anderen kunnen afsnoepen.

De linkse oppositie GroenLinks en PvdA, die in de senaat één fractie gaan vormen, komen samen uit op 14 zetels. Dat is in principe voldoende om de ernstig gehavende rechtse coalitie in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben daar samen slechts 24 van de 75 zetels. Die steun is onder andere nodig bij het doorvoeren van stikstofmaatregelen, iets wat BBB steevast probeert tegen te houden.

De uiteindelijk verloren zetel van de BBB ging naar het CDA. Die partij haalde nipt de laatste restzetel binnen. Een Statenlid van GroenLinks in Zuid-Holland stemde op Volt, en daardoor lopen GroenLinks en PvdA een vijftiende zetel mis. Voor Volt was die ene stem juist genoeg voor een tweede zetel.

Strategisch stemmen gebeurde ook op andere plekken in het land, waaronder in Zeeland. De stem van D66, die bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten 1 zetel behaalde, is naar de VVD gegaan. D66-Statenlid Wouter Versluis legt uit dat door voor de VVD te stemmen een restzetel mogelijk naar de ChristenUnie gaat. "En dat is goed voor de coalitie, waarvan wij ook onderdeel zijn", aldus Versluijs. Ook in Flevoland koos een D66'er voor een andere partij, namelijk de VVD. Het was fractievoorzitter Tiko Smetsers die dat deed: "Als wij de landelijke coalitie wat langer in het zadel kunnen houden, dan doen we dat graag. Dit was daar een potentiële oplossing voor", lichtte hij zijn keuze toe.

De 75 leden van de Eerste Kamer zijn gekozen door de twaalf Provinciale Staten, door kiescolleges van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius, Saba en door een nieuw kiescollege voor Nederlanders in het buitenland. De uitslag is nog niet definitief. De stemmingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn nog niet binnen. Bovendien moet de Kiesraad de uitslag nog vaststellen. Dat gebeurt donderdag.