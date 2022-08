BBB zaait tweedracht in provinciale partij Zeeland

De Partij voor Zeeland royeert volksvertegenwoordigers die in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van maart interesse tonen in een functie bij de nieuwe boerenpartij BBB. Dat meldt de PZC:

PvZ-voorzitter Marien Weststrate vindt dat mensen niet langer op twee fronten actief kunnen zijn. ,,Ik neem daar gepaste maatregelen op. Als iemand graag wil overstappen, is dat prima, maar dan wens ik wel dat je PvZ verlaat.” Kees Hanse, lid van het waterschapsbestuur maar ook volop actief bij BBB, is daarom PvZ-lid af. ,,We hebben hem volledig geschrapt”, zegt Weststrate. ,,Hij is inmiddels bij ons uitgeschreven en we hebben hem het penningmeesterschap laten inleveren. Ook allerlei partijzaken, zoals campagnemateriaal, hebben we bij hem weggehaald.”