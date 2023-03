BBB wint nog een zetel, D66 verliest er nog een: linkse steun in Eerste Kamer nauwelijks nog een optie

20 mrt. 2023 - 9:17

"Dat is niets minder dan een leugen, een dolk in de rug van je kiezer, en eigenlijk gewoon alles waar je voor pretendeert te staan." Als stemmer ter linkerzijde zou je nooit zo opzichtig de stem ter rechterzijde meer waarde geven dan de stem ter linkerzijde. Wat mij betreft laat d66 de boel klappen en laten ze het aankomen op nieuwe verkiezingen. D66 kan namelijk niet over rechts gaan op die dossiers waarvoor ze in dit kabinet zitten. Er zijn nogal wat mensen die denken dat bij nieuwe verkiezingen ook de 2e kamer volloopt met BBB. Als dat zo is dan zij dat zo ('dan is dat de stem'). Maar ik betwijfel of dat zo is. Een proteststem is leuk maar moet dan ook weer niet het land lamleggen. Er zijn nogal wat mensen die zich kapot geschrokken zijn. Het is in nederland gebruik dat wat betreft de provinciale verkiezingen wel wat "risico's" worden genomen door proteststemmers. Een groot deel hiervan stemt tijdens de 2e kamer verkiezingen wel weer 'safe en behoudend'. Dat is niet altijd fijn (de vvd blijft zo sterk) maar dempt de grote verschuivingen wel. "een dolk in de rug van je kiezer" Als jij daadwerkelijk stemmer ter linkerzijde bent is die dolk exact wat jij voorstaat.