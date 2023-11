BBB wil ruim baan geven aan huisjesmelkers die woningen volproppen met arbeidsmigranten Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 224 keer bekeken • bewaren

BBB heeft mooie praatjes over noaberschap, maar is toch vooral op aarde om de belangen van Big Agro te behartigen. Het verklaart waarom de partij wel paal en perk wil stellen aan de komst van vluchtelingen, maar terughoudend is bij het inperken van andere vormen van immigratie. De Nederlandse landbouw en slachthuizen draaien immers voor een groot deel op arbeidsmigranten.

Daarom wil BBB het veel makkelijker maken voor dubieuze uitzendbureaus en huisjesmelkers om zoveel mogelijk arbeidsmigranten in woningen te proppen, zo ontdekte Tom Boersma, BBB-stemmer van het eerste uur.

In Nieuwsuur wees hij woensdagavond op voorstellen in het BBB-verkiezingsprogramma waardoor huisjesmelkers zich straks aan nog minder regels hoeven te houden. BBB wil de verhuur van kamers in bestaande woningen fiscaal aantrekkelijker maken. Bovendien wil de partij de zogeheten omzettingsvergunning afschaffen. Daardoor zouden verhuurders zonder dat hun een strobreed in de weg wordt gelegd, veertien arbeidsmigranten kunnen onderbrengen in een gezinswoning.

BBB-leider Caroline van der Plas sputterde tegen dat haar voorstel zo niet is bedoeld, maar Boersma nam daar geen genoegen mee. “De omzettingsvergunning is bedoeld om controle te houden op wat er in een woning gebeurt”, legde hij uit. “Wat er gaat gebeuren, is dat er in stadsschillen en dorpen woningen worden volgepropt met arbeidsmigranten.”