BBB wil per se vasthouden aan vervuilende megastallen en laat formatie Noord-Brabant klappen

De onderhandelingen in de provincie Noord-Brabant tussen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA voor het vormen van een nieuwe coalitie zijn op het laatste moment geklapt. Dat meldt ANP. Het was de bedoeling dat de partijen volgende week een akkoord zouden presenteren, maar dat liep stuk op een eis van de BBB over het aanpassen van boerenstallen.

Omroep Brabant schrijft dat er een akkoord was, maar dat BBB daar op het laatste moment op is teruggekomen. Die partij laat nu weten: "BBB kan niet akkoord gaan met een maatregel die bij de rechter geen standhoudt, niet kon voorkomen dat heel Noord-Brabant dit voorjaar op het stikstofslot ging en die praktisch gezien ook onrealistisch en onhaalbaar is terwijl alternatieven voorhanden zijn".

De BoerBurgerBeweging won in maart de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Brabant en werd met elf zetels de grootste partij in de Staten. De partij zegt de handdoek niet in de ring te gooien en nu andere fracties uit de Staten uit te nodigen "om samen tot een stabiele en breed gedragen college te komen", zo schrijft de partij in een reactie.

GroenLinks noemt het klappen van de formatie "zuur". "We hebben samen keihard gewerkt de afgelopen tijd en er lag een mooie basis. Helaas blijken niet alle inhoudelijke verschillen overbrugbaar” aldus Jade van der Linden, fractievoorzitter GroenLinks. “We dachten dat we eruit zouden komen. We wilden samen aan de slag voor Brabant om te doen wat nodig is voor onze provincie”.