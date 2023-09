BBB vist naar het premierschap

1 sep. 2023 - 16:21

De poppetjes in de cartoon zijn wel heel goed getekend. maar de aanwijzing van Mona is stellig het begin van het einde van de BBB. Laten we ook even vaststellen dat Nederland staatsrechtelijk helemaal geen "premier" heeft, maar een Minister-President, en die heeft alleen de taak de vakministers te coördineren. Een figuur als een Bundeskanzler of een Prime Minister past ook niet bij Nederland. Onze Raden van Bestuur hebben een voorzitter die de eerste is onder zijn gelijken ("primus inter pares") en (gelukkig) geen "Chief Executive Officier", een Grote Man (of Vrouw) die de leider uithangt.