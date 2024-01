BBB vindt het de hoogste tijd om Oekraïense vluchtelingen terug naar de oorlog te sturen

BBB vindt dat er "serieus moet worden nagedacht" over het terugsturen van Oekraïense vluchtelingen naar veilige delen van het land. "We kunnen hier niet iedereen huisvesten", zei BBB-Kamerlid Mona Keijzer in een Kamerdebat over asiel en migratie. Maandag was het 705 dagen geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel.

D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt verwierp onmiddellijk het idee van Keijzer om Oekraïense vluchtelingen terug te sturen. Podt vindt dat het niet aan de politiek is om te bepalen welk deel van een land in oorlog veilig is. Kamerlid Julian Bushoff van GroenLinks-PvdA noemde het idee van BBB "nieuw en zorgelijk". Hij vindt het onbegrijpelijk dat BBB nadenkt over het terugsturen van vluchtelingen naar een land dat in oorlog is.