BBB verschrompelt en wankelt verder richting CDA-omvang

Een half jaar geleden stond de nieuwe partij BBB nog in volle bloei maar 22 november stevent de partij af op een misoogst, volgens een peiling van EenVandaag. Caroline van der Plas slaagt er niet in de kiezers in haar hok te houden. BBB is de enige partij die verliest ten opzichte van de vorige peiling van twee weken geleden. Wekenlang wist de partij 12 zetels te behouden maar verliest nu maar liefst een kwart van de aanhang en zakt met nog maar 9 zetels verder richting CDA, de partij die bij de vorige verkiezingen werd leeggegeten door de boeren en hun aanhang.