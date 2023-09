BBB-Statenlid Flevoland bbbakt er niets van en is gevraagd te vertrekken

De Provinciale Staten van Flevoland lijken met Jurie van den Berg van de BoerBurgerBeweging (BBB) een hoogst incapabal Statenlid in huis te hebben. Dat blijkt uit berichtgeving van Omroep Flevoland . Meerdere fracties hebben Van den Berg gevraagd op te stappen omdat hij er werkelijk niets van bakt en enige verbetering lijkt niet in zicht.

De van Urk afkomstige Van den Berg maakt sinds 29 juni deel uit van het college van Gedeputeerde Staten. Daar is hij verantwoordelijk voor onder meer infrastructuur, kunst en cultuur, milieu, maar ook de portefeuille Europa en alle contacten in Brussel. Al direct na zijn installatie bleek hij tijdens vergaderingen geen antwoorden te kunnen geven op vragen of moeilijk uit zijn woorden te komen. Enige dossierkennis op welk gebied dan ook, maar vooral Europa, ontbreekt bij de BBB’er.