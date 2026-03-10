BBB voelt zich in Europees Parlement meer thuis bij neonazi's en wisselt van fractie Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 407 keer bekeken • Bewaren

Voor wie nog in de illusie verkeerde dat BoerenBedrogBeweging een normale partij rechts van het midden was, maakt de Big Agro-lobbyclub het nog maar eens goed duidelijk: in het Europees Parlement stapt BBB over van de centrumrechtse EVP naar de extreemrechtse partijgroep Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). Bij die partijgroep hoort ook de neofascistische partij Fratelli d'Italia van de Italiaanse premier Giorgia Meloni.

De twee BBB'ers Sander Smit en Jessica van Leeuwen zorgden in januari voor onvrede binnen de EVP, de grootste fractie in het Europees Parlement, door voor een voorstel te stemmen om het Mercosur-verdrag aan het Europees Hof van Justitie voor te leggen. Zo meldt ANP. Dat ging in tegen de partijlijn van EVP-leider Manfred Weber. Het voorstel werd met een nipte meerderheid aangenomen. De EVP legde de twee daarop een spreekverbod van een halfjaar op bij plenaire vergaderingen van het parlement.

"Als BBB laten wij onze volksvertegenwoordigers niet het zwijgen opleggen. Daarom heeft BBB na twee jaar besloten in het Europees Parlement de EVP-fractie van Von der Leyen te verlaten", aldus BBB-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Henk Vermeer. "Na een gedegen analyse binnen onze partij en achterban heeft BBB in de afgelopen maanden vastgesteld dat de ECR-fractie de beste basis biedt om ons programma uit te voeren. Volgens de rode draad van ons verkiezingsprogramma: minder Brussel, méér ruimte voor boeren, vissers, regio's en nationale soevereiniteit." Waarmee Vermeer tegelijkertijd toegeeft dat de extreemrechtse en fascistische flank binnen het Europees Parlement beter aansluit bij de koers van BBB.

Behalve de partij van Meloni, wordt de ECR ook onder andere bevolkt door de Cypriotische neonazi's van het Nationaal Volksfront, het extreemrechtse en staatsgevaarlijke Alternative für Deutschland (AfD), de antisemitische nazi-wappiepartij Forum voor Democratie, de neonazi's van Zweden Democraten, en nu dus ook de BBB.