BBB-staatssecretaris verstrekt op valreep vergunning voor uitwonen natuurgebieden op zee

Demissionair staatssecretaris Jean Rummenie (BBB) heeft garnalenvissers een vergunning verstrekt waardoor ze nog twintig jaar mogen blijven vissen in natuurgebieden op zee. Milieuorganisaties stappen naar de rechter, schrijft de Volkskrant .

“De nieuwe vergunning voor garnalenvisserij in Natura2000-gebieden is controversieel, en niet alleen vanwege de lange looptijd van ruim twintig jaar. Garnalenvissers slepen met hun netten over de zeebodem, wat tot schade aan de natuur kan leiden.”