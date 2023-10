BBB schrapt kandidaat-Kamerlid van kieslijst 'na wraakactie vanuit DENK'

Stegink zegt dat het bestuur de kandidaten extra is gaan doorlichten en naar aanleiding daarvan in gesprek is gegaan met Makineli. Daar zijn volgens de bestuurder drie punten van zorg besproken, zonder te zeggen welke. De hoofdreden is volgens Makineli zijn weigering om de "Armeense kwestie" te erkennen als genocide, zegt hij tegen het ANP. Ook had BBB van de politicus geëist excuses te maken richting het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) over zijn standpunt over het conflict tussen Israël en Palestina, waarin hij opkomt voor de Palestijnen. Dat weigerde hij.