BBB-politicus houdt al een jaar lang zijn mond dicht Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten

RTV Oost maakt melding van een bijzonder stilzwijgen in de politiek van Overijssel. Gerrit Versteeg (69) zit al een jaar lang voor BBB in de Provinciale Staten maar heeft nog nooit zijn mond open gedaan. Volgens de partij weet hij juist het geluid van de Overijsselaar goed te verwoorden. Kenneliijk is de provincie een groot stiltegebied. De veehouder vangt daar jaarlijks bijna 23.000 euro voor.

Vindt hij zichzelf dat waard? “Ja, dat vind ik wel. Mijn bijdrage is niet minder dan die van anderen. Ik kan me die gedachte wel voorstellen omdat ik nog weinig aan het woord kom, maar ik voel me absoluut niet minder. Ik ben ook altijd aanwezig, op één keer na. Toen trouwde mijn neef. In de toekomst krijgen mensen nog wel meer van mij te horen.”

Volgens de informatie van BBB is Versteeg acht jaar voorzitter geweest van Ondernemend Bentelo. Daarnaast heeft hij ruim veertig jaar in het theater gestaan met een revue in streektaal. Hij is dus normaal gesproken niet op zijn mondje gevallen. In een interview met Tubantia verklaarde hij voor de verkiezingen waarom hij zich kandidaat stelde voor de boerenbelangenbeweging:

"Ik ben geen boer, maar als loonwerker heb je ermee te maken. En ik heb er ook een mening over. De politiek kan zeker iemand gebruiken die met beide benen op de grond staat. Me aanmelden voor deze verkiezingen is geboren uit frustratie, de plaats op de kieslijst bewust niet al te hoog. Maar als ik veel stemmen krijg, dan voeg ik de daad bij het woord.”

De fractievoorzitter van BBB erkent dat het Statenlid nooit iets zegt maar verklaart desgevraagd toch: "Het is een geweldige man die juist het geluid van de Overijsselaar zo goed weet te verwoorden."

Dat een volksvertegenwoordiger nooit iets zegt is niet alleen merkwaardig maar ook slecht voor de democratie. Hij is immers gekozen om de stem van zijn kiezers te zijn, zelfs die van de zogenaamde 'zwijgende meerderheid'. Zich louter gedragen als stemvee is zelfs voor een partij als BBB onvoldoende.

“Ik vind het wel eigenaardig als volksvertegenwoordigers niks zeggen”, reageert hoogleraar politicologie (UU) Hans Vollaard. “Je kan je op verschillende manieren laten horen, ook achter de schermen, of in gesprek met inwoners. Maar je verwacht wel dat politici zich in formele vergaderingen ook laten horen.”

Ook politicoloog, journalist en BBB-volger Chris Aalberts is kritisch: "De partij stelde zich op als antwoord voor mensen die zich niet gehoord voelen: is dit dan de oplossing? (…) Dit is niet uit te leggen.”