BBB ploegt het politieke landschap om Vandaag • leestijd 1 minuten • 158 keer bekeken • bewaren

De BoerBurgerBeweging heeft in alle provincies de meeste zetels in de Provinciale Staten gewonnen. De NOS meldt dat de boerenpartij ook in Utrecht, waar GroenLinks aan kop leek te gaan, de meeste stemmen heeft gehaald. In Zuid-Holland is het tellen van de stemmen nog niet afgerond maar de voorsprong van de partij is zo groot dat die niet meer ingelopen kan worden.

De plattelandspartij is het populairst in Drenthe en Overijssel maar scoort ook in sommige steden opvallend goed. Zo is de partij in Den Haag goed voor 8,6 procent van de stemmen en komt daarmee op de vierde plaats na VVD, GroenLinks en D66. In Almere, in grootte de achtste stad van het land, eindigde de partij als eerste.

Staphorst heeft met een opkomstpercentage van 84,7 procent de meest plichtsgetrouwe kiezers van het land. De Bible Belt is in politiek opzicht overigens weggevaagd door BBB, de christelijke partijen SGP en CU domineren niet meer. In het Noord-Hollandse Hoorn lieten de burgers de democratie het meest in de steek. Slechts 34,1 procent vond het de moeite waard te gaan stemmen.