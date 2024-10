BBB-minister Wiersma draait kippenboeren de nek om Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 959 keer bekeken • bewaren

De bond van Pluimveehouders kraait alarm. Femke Wiersma, die namens BBB minister van Landbouw en andere boeren is, heeft volgens de bond haar 'boerenverstand' verloren. Wiersma heeft tot verbijstering van de boeren een besluit genomen waardoor honderden kippenhouders naar de slachtbank worden geleid. Volgens de sector worden zij nu de dupe van de weigering van Wiersma om het mes te zetten in de veel te grote rundveehouderij.

Minister Wiersma, notabene van de BBB, was beleidsadviseur van de Melkveehouders Vakbond en heeft blijkbaar moeite om het mes in die sector te zetten. Hoe is het anders te verklaren dat ze met haar plannen ook de pluimveehouderij met maar liefst 30 procent wil laten krimpen en ook nog eens de pluimveerechten wil afromen zodat de sector in no-time wordt gereduceerd. Voor veel pluimveebedrijven dreigt nu opeens een faillissement. Ze weet dat het mestprobleem er niet mee wordt opgelost, veel landbouwwoordvoerders van verschillende partijen onderkennen dat ook, maar Wiersma houdt voet bij stuk.

Het gaat allemaal om de mest. De Nederlandse veestapel is veel te groot en produceert veel te veel mest. Dat afval wordt gedumpt en zorgt voor steeds meer problemen, zoals verontreiniging van het drinkwater en vernietiging van de natuur. De Europese Unie, die onder meer toeziet op de natuur die niet ophoudt bij de landsgrenzen, heeft Nederland lang een uitzonderingspositie laten bekleden, de zogeheten derogatie (ontheffing), waardoor de veehouderij maar door kon blijven gaan met te veel mest produceren. Die situatie is niet meer houdbaar.

Wiersma heeft vervolgens tot ieders verrassing besloten dat niet alleen de mest van de runderen naar beneden moet maar van alle dieren die gevangen gehouden worden door de vee-industrie. Op die manier denkt ze te kunnen voorkomen dat er drastisch gesneden gaat worden in de rundveestapel. Maar dat betekent wel dat kippenboeren de nek worden omgedraaid. Terwijl de mest van kippen niet zo'n groot probleem vormt. Veel van die mest wordt op andere manieren verwerkt, bijvoorbeeld verstookt als biomassa om elektriciteit op te wekken.

De pluimveehouders stellen:

De oplossing van het mestoverschot ligt dus zeker niet bij de pluimveesector. Ook al zou men alle kippen uit Nederland verwijderen, er zou geen enkele vierkante meter land beschikbaar komen voor rundveemest en dus blijven de mestputten bij de koeienboeren vol zitten. De enige oplossing voor het mestoverschot ligt bij de rundveehouderij zelf, aangezien de grond is opgeslokt voor ‘nieuwe natuur’. Nu rest enkel nog het verminderen van de rundveestapel.

CDA en SGP hebben een amendement ingediend om het beleid van Wiersma om te gooien. In de Tweede Kamer lijkt BBB nerveus over de situatie. Het is nog niet duidelijk hoe de partij gaat stemmen en of die zich tegen de eigen minister gaat keren.

Politiek is dit voor de BBB een heel gevoelig punt. Veel pluimveeboeren hadden goede hoop toen de BBB ging meeregeren, vertelt Oplaat. (…) In veel appgroepen van boeren gaan ook filmpjes en brandbrieven rond waarin de BBB wordt opgeroepen om voor het amendement te stemmen. Bij de BBB-fractie is het ook 'chefsache' geworden. De landbouwwoordvoerder van de partij, Kamerlid Cor Pierik, wordt in dit dossier vervangen door Caroline van der Plas zelf. (...) "Het zou zonde zijn om bedrijven de nek om te draaien, zonder dat dat rechtvaardig te verdedigen is." zegt CDA-Kamerlid Eline Vedder. De CDA'er hoopt dat haar amendement alsnog door BBB gesteund zal worden. "Minister Wiersma heeft eigenstandig besloten om op een andere manier naar de afroming te kijken, en dat heeft grote gevolgen. Veel vooral jonge pluimveehouders zullen hier grote problemen door ervaren."

De protesterende pluimveehouders laten geen misverstand bestaan over hun teleurstelling:

Hiermee lijkt het er helaas op dat de vernieuwing en het realisme waar de BBB mee naar Den Haag kwam inmiddels alweer is ingeruild voor de oude gevestigde politiek. Wiersma is hiermee verworden tot een zachte heelmeester die stinkende wonden maakt en daar is de landbouw, specifiek de pluimveesector, niet mee gediend.