BBB-medewerker beticht partijbestuur van 'grensoverschrijdend' gedrag

Het botert niet echt binnen BBB rond de Europese verkiezingen, die met rasse schreden naderen. Een kwartiermaker die was ingehuurd om het Brusselse bedje te spreiden voor als de partij voldoende stemmen weet te oogsten, voelt zich gekoeioneerd. Dat meldt BBB-watcher Chris Aalberts op zijn blog. In een screenshot van een boze brief beschuldigt de kwartiermaker, die al twee jaar bezig is de partij rijp te maken voor een rol in Brussel, de partijleiding van "grensoverschrijdend gedrag".

Het blijkt onder meer te gaan om een nogal boerse handelwijze. Het partijbestuur stuurde zonder medeweten van de betrokkene een mail rond waarin werd verkondigd dat de medewerker uit zijn functie ontheven is. Het bestuur zegt daarbij "niet over één nacht ijs" te zijn gegaan en spreekt lovende woorden over de medewerker maar laat ook merken dat ze op hun klompen aanvoelen dat er problemen gaan ontstaan: "Wij vertrouwen er op dat (medewerker) zich aan deze afspraak zal houden. Mocht dit niet het geval zijn dan verzoeken wij dat aan ons terug te koppelen. Zodat wij op de hoogte zijn en er naar kunnen handelen."

De medewerker, die op sociale media onder meer claimt dat hij er persoonlijk voor heeft gezorgd dat de natuurherstelwet van de EU is afgeschoten door de christendemocraten, zegt via via op de hoogte te zijn geraakt van de insinuerende interne mail. De oproep van het bestuur om de mail wijd te verspreiden binnen de organisatie en de oproep te klikken over zijn functioneren "gaat alle perken te buiten". De medewerker spreekt van "een judas brief" en wil dat de brief wordt besproken op de komende ledenvergadering. Of dat gaat gebeuren zal wellicht onduidelijk blijven. Chris Aalberts merkt op dat BBB achter gesloten deuren vergadert en geen media toelaat. BBB reageerde niet op een verzoek om commentaar, schrijft de politiek wetenschapper.