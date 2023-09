BBB lijft overlopers in, verviervoudigt Kamerfractie dankzij zetelroof en wil Mona Keijzer als premier

De BBB-fractie in de Tweede Kamer is per vandaag in een klap van een naar drie zetels gegroeid. De verviervoudiging is geen gevolg van verkiezingswinst maar van het overlopen van twee JA21-leden, Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink, naar het bureau van Caroline van der Plas. Joost Eerdmans is de enige die overblijft van JA21 in de Tweede Kamer. Ook PVV'er Lilian Helder loopt over naar de boerenbeweging en wordt daarvoor beloond met plek 4 op de kandidatenlijst. Zij verklaarde eind juli al "Om persoonlijke en inhoudelijke redenen stel ik me niet meer verkiesbaar voor de PVV." Nicki Pouw-Verweij was eerder al overgelopen van FVD naar JA21. Voor ervaren overloper Eppink is het zijn vijfde partij na eerder verbonden te zijn geweest aan de Vlaamse Lijst Dedecker, VVD, FVD en JA21.