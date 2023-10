BBB-leider Utrecht geeft er na een half jaar de brui aan nadat het pluche onbereikbaar bleek Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 658 keer bekeken • bewaren

Net als in veel andere provincies werd BBB in de provincie Utrecht bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart de grootste. Lijsttrekker Anton Verleun die de kiezers aanspoorde op hem te stemmen, houdt de politiek echter alweer voor gezien. De fractievoorzitter van BBB vertrekt omdat elders aantrekkelijker carrièrekansen lonken. Verleun slaagde er niet in een zetel in het provinciale bestuur, Gedeputeerde Staten, te bemachtigen en moest tot zijn teleurstelling verder als gewoon Statenlid. Dat was duidelijk geen droombaan voor hem. Fractievoorzitter BBB-Utrecht gaat zijn droom achternam, beweert de partij over zijn vertrek.

Een van de beloftes waar Verleun in de verkiezingscampagne op hamerde was het herstel van vertrouwen in de politiek. Hij erkent in zijn ontslagbrief aan de Commissaris van de Koning dat hij die belofte schendt en daarmee ook het vertrouwen schaadt. Verleun heeft het over "een lastige keuze".

Verleun schreef in zijn brief aan de Commissaris van de Koning dat één van zijn ambities was om het vertrouwen in de politiek te herstellen, en dat hij goed weet dat zijn keuze hier niet aan bijdraagt. Dat wil hij ook aan zijn kiezers meegeven, vertelt hij. "Verlies alsjeblieft met mijn vertrek niet nog meer het vertrouwen in de politiek. Het was een stem op de BBB. De hele fractie BBB binnen de provincie Utrecht is ontzettend sterk, dus die stem is daarmee echt niet verloren gegaan."

Verleun begint een dierenartsenpraktijk in Overijssel. "Het is ontzettend dubbel, ik doe het met heel veel pijn in mijn hart. Maar ik ben 30 lentes jong en heb nog een heel leven voor me en deze kans ga ik niet zomaar nog een keer krijgen." Hij verklaart tegenover de regionale omroep dat zijn beslissing wellicht anders was geweest als hij wel op het provinciale pluche terecht was gekomen en sluit niet uit dat hij het later in Overijssel opnieuw gaat proberen.