BBB laat burgers belasting betalen voor boeren

Op 15 maart 2023 waren alle ogen gericht op de mega-overwinning die BBB in de provinciale staten boekte. Maar op dezelfde dag won de partij ook in tal van waterschappen. En daar merken de burgers nu de gevolgen van. In het Waterschap Vechtstromen bijvoorbeeld, waar BBB samen met VVD, CDA en twee LTO’ers het bestuur vormt.