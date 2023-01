BBB-kandidaten bij Provinciale Staten zijn opportunistische gelukszoekers Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 396 keer bekeken • bewaren

BBB had aanvankelijk veel moeite om kandidaten te vinden voor de Provinciale Staten. Daar kwam verandering in toen de boerenpartij omhoog schoot in de peilingen. “Toen werden we bedolven onder de aanmeldingen”, aldus fractiemedewerker Femke Wiersma in NRC.

Op de lijsten voor de Provinciale Staten staan dus veel opportunisten die zich pas meldden toen duidelijk werd dat het via BBB makkelijk is om een baantje in de politiek te bemachtigen. Het gaat veelal om mensen zonder enige ervaring en om figuren die eerder met gedoe elders vertrokken.

Zo is de lijsttrekker in Zeeland Kees Hanse. Bij de vorige Provinciale-Statenverkiezingen werd hij nog verkozen voor Forum voor Democratie. Die partij beleefde destijds haar electorale hoogtepunt, waarna de boel als een kaartenhuis in elkaar stortte.

In Den Haag gaat menigeen ervan uit dat BBB eenzelfde lot beschoren zal zijn, schrijft politiek verslaggever Petra de Koning van NRC: “BBB doet het vast goed op 15 maart, daarna ontploft de boel.”