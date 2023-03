BBB helpt grote jongens, terwijl hervormingsgezinde boeren het onderspit delven

Jesse Klaver (GroenLinks) waarschuwde dat de houding van Van der Plas ertoe zal leiden dat er in zeven of acht provincies geen enkele vergunning voor bijvoorbeeld de bouw van huizen meer kan worden gegeven. “Van der Plas zegt tegen de boeren: ‘gaat u maar rustig slapen, er verandert niets’”, zegt Klaver. Daarmee draait de BBB-leider de boeren een rad voor ogen. Ingrijpen is onvermijdelijk. “Nederland is de veestal van Europa. De staat van de natuur is ongelooflijk slecht.”