BBB heeft steeds meer last van boerenimago Actueel • Vandaag

Caroline van der Plas, afkomstig uit de agrarische markteting, heeft van BBB te veel een boerenpartij gemaakt. Die klacht tekent de Volkskrant op tijdens een congres van het wetenschappelijk bureau van de partij. "Een significant deel van de BBB-achterban is ontevreden over de eenzijdige focus op landbouw", constateert de krant. De leider van de boerenpartij begint er zelf over in de speech die ze houdt.

‘Ik hoor heel vaak: ‘maar die tweede B dan? Wat doen jullie met die tweede B?’ (de B van burger, red.)’, bekent Van der Plas op het congrespodium. ‘We kregen bij de laatste verkiezingen ongeveer 500 duizend stemmen. Er zijn geen 500 duizend boeren in Nederland, dus de meeste mensen die op ons gestemd hebben zijn géén boer.’ (...) Van der Plas probeert de zaal ervan te overtuigen dat de belangen van de ‘achttien miljoen burgers’ in Nederland ook ‘hartstikke vertegenwoordigd’ worden door haar partij.

Ze wijst op de niet-boerenonderwerpen waar BBB de ministers voor levert om de problemen aan te pakken. Zo gaat Mona Keijzer de wooncrisis oplossen. Althans, dat is de bedoeling.

Praktisch probleem voor BBB is dat er te weinig boeren zijn. Aan de enorme politieke invloed die ze hebben zou je het niet aflezen maar in heel het land zijn maar 50.000 boeren en tuinders actief. Dat is niet eens voldoende voor een enkele Kamerzetel. Bij de laatste verkiezingen in november vorig jaar moest de partij forse klappen incasseren en zakte van 19 procent bij de Provinciale Verkiezingen van 2023 naar nog geen 5 procent.

Een oplossing is BBB omvormen tot de behoorlijk conservatieve partij die het eigenlijk altijd al is geweest. Probleem daarbij is wellicht wel dat het nogal druk is op rechts. Bijna de helft van de 15 partijen in de Tweede Kamer zit in de conservatief-rechtse tot extreem-rechtse hoek. De op het congres aanwezige partijleden wentelen zich in deze politieke stroming die overal de macht grijpt, zoals deze week nog in de VS.

De overwinning van Trump wordt bejubeld omdat hij een einde zal maken aan klimaatmaatregelen. "Dus dan zullen we in Nederland en Europa toch ook met die waanzin moeten stoppen", roept een partijlid vanuit de bij BBB populaire boerenlogica. Een ander wil dat de partij zich inzet voor het afschaffen van alle belastingen. "Waar dienen belastingen eigenlijk voor? Alleen voor het gerief van ‘Den Haag!’’ klinkt de boerenwijsheid.