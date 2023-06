BBB heeft broertje dood aan openbaarheid

De algemene ledenvergadering van BBB vindt zaterdag achter gesloten deuren plaats, schrijft het AD. De politieke tak van Big Agro weert journalisten. Hoogleraar Nederlandse politiek Gerrit Voerman is verbaasd over deze achterkamertjespolitiek. “Nu de BBB de grootste partij van het land is geworden, vind ik het merkwaardig dat ze de algemene ledenvergadering niet openstellen voor media”, zegt hij in het AD.