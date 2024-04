BBB gebruikt overheid als fruitmachine, geruzie alom en formatie gaat alweer in standje rust Actueel • Vandaag • leestijd 4 minuten • 415 keer bekeken • bewaren

Er is heel veel vreemd aan de al maanden durende onderhandelingen over een te vormen ultrarechts kabinet. Bijvoorbeeld dat er heel weinig gepraat wordt. Als ze al met elkaar praten dan houden de onderhandelaars er om 5 uur 's middags mee op. Alsof ze een gemiddelde kantoorbaan hebben. Terwijl het bij gewone formatieonderhandelingen niet ongebruikelijk is dat dag en nacht wordt doorgewerkt. Daar is nu geen sprake van. De komende dagen wordt er zelfs weer pauze en vakantie gehouden terwijl in het land de problemen zich opstapelen.

Het AD constateert dat onderhandelingsbijeenkomsten van de formerende partijen zelden langer dan drie uur duren, slechts vier dagen per week worden gehouden en nooit in de avonduren doorgaan.

NSC-leider Pieter Omtzigt, die al eens maanden met ziekteverlof ging wegens een burn out, wil van geen kritiek weten noteert het AD: "Er wordt nu een paar dagen hier niet gepraat, nee, maar het is ook heel goed om eens niet met z’n vieren of achten te praten en zonder jullie allemaal erbij”, zei hij wijzend op journalisten.

Ook BBB blijkt er een aparte omgang met de realiteit op na te houden, aldus De Haagse Stemming, de dagelijkse politieke nieuwsbrief van NRC, die de lezer waarschuwt niet in de 'humor' te trappen, die Van der Plas steevast als afleidingsmanoeuvre gebruikt om het nieuws te halen. Bijvoorbeeld over de berekeningen die het CPB de komende dagen voorlegt over de plannen van de beoogde coalitie.

"Van de vier partijen liet alleen de VVD zijn verkiezingsprogramma doorrekenen door het CPB. De rest vond de ramingen tijdens de campagne niet boeiend. BBB-leider Caroline van der Plas vindt dat overigens nog steeds niet. Toen haar gisteren werd gevraagd of ze de berekeningen zou accepteren als die haar niet goed uitkomen antwoordde ze: „We zien wel wat er gebeurt. Dat zijn als-dan-vragen. Als m’n tante een piemel had gehad, was het mijn oom geweest.” De schrale grap trekt het oog, maar veel belangrijker is wat Van der Plas inhoudelijk zegt. Ze vertelt namelijk achteloos dat ze nog maar moet bekijken of ze de conclusies van het onderzoek waar ze zélf opdracht voor heeft gegeven gaat accepteren. Toegegeven, iedereen weet dat de CPB-berekeningen niet feilloos zijn. Maar de houding van Van der Plas is evengoed populisme in optima forma. Ze beschouwt de berekening blijkbaar alleen als inzichtelijk, als die haar goed uitkomt."

Van der Plas gebruikt de wetenschappelijke bureau's als fruitmachine, stop er geld in en kijk of je wat kunt winnen. Zo niet, negeren.

Het formatieproces sleept zich ook voort omdat allerlei andere zaken aandacht vragen. Zo heeft Geert Wilders de begrafenis van zijn moeder en reist hij daarna af naar het moederland van zijn echtgenote om in Hongarije een conferentie bij te wonen van ultrarechtse autocraten die gespecialiseerd zijn in het afbreken van de rechtsstaat. Het buitenland gaat in dit geval voor bij Wilders.

Ondertussen is er ook een conflict over de huurwet van Hugo de Jonge die woningen betaalbaar moet maken. BBB en VVD willen die wet afschieten, schrijft Trouw:

Dat de huurwet donderdag steun krijgt van een Kamermeerderheid, lijkt zo goed als zeker. Maar voor BBB is de strijd daarmee niet gestreden: de wet moet ook nog door de Eerste Kamer. “Er kan nog van alles gebeuren”, zegt BBB-senator Eric Kemperman. Hij wijst erop dat de wet ‘op z’n vroegst in de tweede helft van mei’ op de agenda van de Eerste Kamer komt. “Ik heb er nog heel veel vragen over, zeker gezien alle amendementen die mogelijk worden aangenomen.”

Formateur Van Zwol beweert dat er in de week van 6 mei "knopen worden doorgehakt". Ondertussen lijken de conflicten zich juist op te stapelen. Ook weer bij BBB, die zich steeds meer een bijwagen van de PVV toont. Zo adviseert landbouworganisatie LTO nu ook de gigantische veestapel van Nederland in te krimpen omdat het de enige oplossing is voor de tsunami van mest die het land verstikt. NSC en VVD zijn blij met het advies dat al lang door alle deskundigen wordt voorgehouden. BBB heeft echter geen boodschap aan de werkelijkheid.

Het AD tekent de verbijstering op:

Caroline van der Plas was ‘not amused’ over het plan van LTO Nederland en heeft de boerenorganisatie om opheldering gevraagd. BBB wil vooralsnog namelijk niets weten van krimp, ook niet vrijwillig. ,,LTO Nederland geeft een signaal af vanuit de boeren, maar dit is niet wat de boeren willen”, zo valt te horen in die partij. En die opstelling van BBB leidt tot frustraties bij VVD en NSC: ,,Is die partij er nou voor de boeren, of niet?”, zo stelt een van de betrokkenen. De tijd om alleen maar ‘nee, nee, nee’ te zeggen is volgens hen echt voorbij. De afgelopen jaren heeft het kabinet er ‘alles aan gedaan’ om boeren ‘uit de stront’ te helpen. Er is een pot van 25 miljard euro gecreëerd om boeren op een zachte manier uit te kopen. ,,En nu dreigt een ijskoude sanering”, vertelt een van de onderhandelaars. ,,Als we niets doen, kunnen boeren hun veestapel straks niet eens meer betálen.”

Wegkijken en wensdenken, dat lijkt een toepasselijke titel voor het 'akkoord op hoofdlijnen', als het er ooit komt.