BBB-Europarlementariër wil kiezers niet vertellen wat hij stemde

BBB-Europarlementariër Sander Smit wil niet bekendmaken wat hij heeft gestemd bij het besluit over een tweede termijn voor Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie, de belangrijkste functie binnen de EU. Tijdens de verkiezingscampagne was hij als lijsttrekker van de beweging van boze boeren glashelder dat hij Von der Leyen geen herbenoeming gunde maar na het sluiten van de stembussen sloot hij zich plots aan bij de EVP, de Europese Volkspartij, de christendemocratische partij waar Von der Leyen de spitzenkandidaat van was.

Smit viel op in de campagne. Toen was hij scherp, kritisch, hard. De Green Deal van de vorige Europese Commissie, zei hij, moest van tafel. Een ‘real deal’ moest er komen. En Ursula von der Leyen hoefde wat hem betreft niet terug te komen: zij was het boegbeeld geweest van die stortvloed aan groene maatregelen die de Nederlandse boeren, zijn achterban, in de problemen hebben gebracht. Afgelopen donderdag moest hij stemmen, voor of tegen Von der Leyen. Heeft hij, terwijl hij ervoor koos om met de tweekoppige BBB-delegatie in de fractie van Von der Leyens christendemocratische EVP te gaan zitten, tegen gestemd? Hij wil het niet zeggen. “De stemming is geheim”, is zijn antwoord, terwijl alle andere Nederlandse delegaties wél hun standpunt prijsgaven. GroenLinks: voor. CDA: voor. VVD: voor. SGP: tegen. Smit: “Dat zij dat wel zeggen, is hun keuze”.