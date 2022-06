BBB en JA21 lanceren plan om natuur in Nederland af te schaffen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 740 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Roel Wijnants

Natuur is in Nederland de grootste bron van stikstofoverlast. Daarom zouden natuurgebieden zoals de Hoge Veluwe beter vervangen kunnen worden door grote velden met raaigras. Dat staat in een nieuw voorstel van BBB en JA21.

“Vorige week lanceerden we een voorstel om het aantal natuurgebieden te halveren“, vertelt Caroline van der Plas van BBB. “Dat creëerde helaas niet de ophef waarop we gerekend hadden. Daarom gooien we er nu een schepje bovenop. De meeste stikstofoverlast wordt gemeten in natuurgebieden. Dus zeggen wij: weg daarmee! Als je op een middag honderd knotwilgen kunt omleggen, moet het lukken om voor het eind van het jaar de Hoge Veluwe tegen de vlakte te gooien en in te planten met raaigras. Zo sla je twee vliegen in één klap: geen stikstofoverlast meer en je krijgt er een productief gebied voor terug dat om beurten vrolijk groen en oranje kleurt.”

Het voorstel beoogt de toepassing van het Schipholmodel op de intensieve veehouderij, namelijk het voortdurend oprekken van wetgeving omdat deze onwerkbaar of onhaalbaar zou zijn. “Het is heel goed mogelijk om natuur in Nederland af te schaffen terwijl ze op papier gewoon blijft bestaan, net als de leefbaarheid rond de luchthaven”, stelt JA21-voorman Joost Eerdmans. “Je voldoet dan wel aan de Europese regels, maar door creatieve interpretatie hoef je je er alsnog niks van aan te trekken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat de Hoge Veluwe zo uitzonderlijk is dat de gebruikelijke normen niet van toepassing zijn om dan via maatwerk, handige metingen en shoppen in andere regels te betogen dat het ook met raaigras een hoogwaardig natuurgebied blijft als je ter compensatie een paar kooien met everzwijnen en een wolf neerzet. Als er toch nog ergens stifstofoverlast is, moet je dat kunnen uitruilen tegen een plek waar juist te weinig overlast is. Dat is handel, dus dat is goed.”

Ook op het nieuwe plan van BBB en JA21 wordt in Den Haag met schouderophalen gereageerd. Een woordvoerder van Milieudefensie doet het na een halve blik af als ‘lobbyvodje’. Van der Plas: “Dat is precies het probleem. Het milieubeleid is eenzijdig gefocust op de reductie van uitstoot van schadelijke stoffen. De politiek houdt geen rekening met de belangen van mensen en bedrijven die juist méér overlast willen veroorzaken. Er moet een boerentafel komen waar zij het voor het zeggen hebben.”

Eerdmans vindt dat agrarische ondernemers zelf verantwoordelijk moeten worden voor het behalen van hun doelen. “Het zijn juist de zogenaamse natuurbeheerders die onafhankelijk gecontroleerd moeten worden. Die planten namelijk bomen op plaatsen waar ze niet horen. Echt, dit land zou zoveel mooier zijn als alle natuur in beheer gegeven werd bij boeren die er wel raad mee weten. Staatsbosbeheer zou zich moeten schamen voor het inproductieve rommeltje dat ze van vruchtbaar land gemaakt hebben.”

Boeren blokkeerden ondertussen meerdere bedrijven die vleesvervangers maken. “Het is schandalig wat hier gebeurt”, aldus een varkenshouder die anoniem wilde blijven. “Ze maken hier perfect veevoer geschikt voor menselijk consumptie. Geen idee wat dat betekent. Wat ik wel weet is dat ik de soja die ze er hier doorheen jassen, niet meer aan mijn varkens kan geven. En wat moeten de mensen dan eten? Zonder mij verhongert Nederland.”